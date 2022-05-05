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16:30 (мск), источник: Газета.Ру

Неврологи обнаружили, что полеты в космос вредят «системе очистки» мозга

Полеты в космос сказываются на структурах, необходимых для очистки мозга, вызывая те же изменения, что и старение, выяснила международная команда исследователей под руководством неврологов Орегонского университета.

Источник: Reuters

Подробности они изложили в статье в журнале Scientific Reports.

Периваскулярные пространства, заполненные ликвороподобной жидкостью, окружают стенки сосудов мозга. Пространства входят в систему очищения мозга, которая во время сна избавляет его от клеточного мусора. С возрастом они увеличиваются, что, как правило, также связано с повышенным риском развития деменции.

Исследователи с помощью МРТ изучили периваскулярные пространства в мозге 15 астронавтов до полета МКС и спустя один, три и шесть месяцев после, а также периваскулярные пространства 16 добровольцев, никогда не летавших в космос.

Как оказалось, периваскулярные пространства астронавтов, побывавших в космосе впервые, увеличиваются. Однако у более опытных исследователи изменений не обнаружили.

«Опытные астронавты, возможно, достигли некоего гомеостаза», — отметили ученые.

При этом проблем с равновесием, памятью и прочих изменений, которые могли бы указывать на неврологические нарушения у астронавтов, не наблюдалось.

Еще предстоит выяснить, в какой степени выявленные изменения могут сказаться на состоянии мозга астронавтов. Кроме того, результаты могут быть полезны для диагностики и лечения заболеваний, связанных с нарушением циркуляции спинномозговой жидкости — например, гидроцефалии.

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