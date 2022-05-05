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14:44 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил о востребованности объективной информации

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться», — сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем. «Абсолютно согласен», — ответил Древаль.

«Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — добавил Путин.

Древаль рассказал, что в рамках «Знания» формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. «Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми», — добавил он.

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