ВОЗ: избыточная смертность от ковида в мире в 2020—2021 годах составила 14,9 млн

ЖЕНЕВА, 5 мая. /ТАСС/. Избыточная смертность от COVID-19 в мире в 2020—2021 годах составила 14,9 млн человек. Об этом сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«Согласно новым оценкам ВОЗ, количество смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 (»избыточная смертность«), с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило приблизительно 14,9 млн (от 13,3 млн до 16,6 млн)», — говорится в сообщении.
ВОЗ пояснила, что «избыточная смертность» — это разница между числом смертей, зарегистрированных в мире в 2020—2021 годах, и числом летальных исходов, которое «можно было бы ожидать при отсутствии пандемии, если основываться на данных прежних лет».
Как отметили в организации, 84% избыточных смертей за последние два года приходятся на страны Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. При этом в 68% случаев речь идет о 10 государствах. Новые данные подтверждают, что число связанных с последствиями пандемии коронавируса летальных исходов в 2021—2021 годах было выше среди мужчин (57%), чем среди женщин (43%), констатировали эксперты.
Комментируя опубликованные ВОЗ оценки, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что они «говорят не только о последствиях пандемии, но и о необходимости для всех стран инвестировать в создание более устойчивых систем здравоохранения, которые были бы готовы поддерживать основные службы охраны здоровья во время кризисов».
По данным организации на 21:38 мск 4 мая, с начала пандемии в мире было выявлено 512 607 587 случаев инфицирования коронавирусом и 6 243 038 летальных исходов. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 80 676 055. Далее следуют Индия (43 088 118), Бразилия (30 460 997), Франция (27 921 895) и Германия (25 033 970). Летальных исходов больше всего также в США — 986 698, вторую строчку занимает Бразилия (663 602), третью — Индия (523 920). Далее следуют Россия (376 421) и Мексика (324 334).