В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий

При этом для увеличения размера выплат от граждан не требуется никаких действий, отметила депутат.
«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», — объяснила Бессараб.
По ее словам, точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве.
«Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов», — сказала парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий. Глава государства призвал правительство подготовить предложения по этому вопросу.