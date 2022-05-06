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04:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на восемь-девять процентов, сообщила в беседе с телеканалом «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Источник: © РИА Новости

При этом для увеличения размера выплат от граждан не требуется никаких действий, отметила депутат.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», — объяснила Бессараб.

По ее словам, точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве.

«Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов», — сказала парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий. Глава государства призвал правительство подготовить предложения по этому вопросу.

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