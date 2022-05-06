Китайские ученые придумали, как превратить лунный грунт в воздух и топливо

Утверждается, что эти химические соединения могут действовать как катализаторы — вещества, ускоряющие химические реакции, — для формирования внеземной системы фотосинтеза. Это означает, что лунный грунт вместе с солнечным светом можно будет использовать для поддержки долгосрочного существования лунных колоний. Статья об этом опубликована в журнале Joule.
В статье говорится, что наличие минералов, богатых железом, магнием и титаном, обнаруженных в лунном грунте китайской миссией «Чанъэ-5», в сочетании с ультрафиолетовым светом позволит извлекать из воды углекислый газ и кислород. Катализаторы также помогут производить некоторое количество газообразного водорода, метана и метанола. Каждый из этих элементов и химических соединений можно применять для создания топлива и других материалов, необходимых для долгосрочной колонизации Луны.
Мы станем использовать ресурсы окружающей среды прямо на месте, чтобы увеличить полезную нагрузку ракет, предложенная стратегия основывается на создании устойчивой и доступной внеземной среды обитания.
Яо ИнфанВедущий автор исследования, инженер из Нанкинского университета
Хотя катализаторы не обеспечат столь же эффективной работы, как на Земле, Яо и его группа продолжают совершенствовать свои разработки. Они уверены в том, что лунные системы жизнеобеспечения будущего смогут сочетать все преимущества лунного реголита с обилием там солнечного света. Эти системы «внеземного фотосинтеза» смогут постоянно снабжать кислородом лунные станции, а также станут применяться для дозаправки космических аппаратов и получения ракетного топлива для дальних экспедиций.