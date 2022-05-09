11:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотогалерея: в Москве прошел Парад Победы
Праздничный парад, посвященный 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади.
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В этом году в параде приняли участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единицы современного вооружения и военной техники. Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погодных условий, сообщил прямо перед началом парада пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В составе механизированной колонны были задействованы автомобили повышенной защищенности «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, «Курганец-25», танки Т-72БЗМ, Т-90 М «Прорыв», Т-14 «Армата», системы ракетно-артиллерийского вооружения «Искандер», «Мета-С», РСЗО «Торнадо-Г», противовоздушной обороны «Тор-М2», «Бук-МЗ», «С-400 Триумф», техника воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического назначения, боевые необитаемые робототехнические комплексы «Уран-9».