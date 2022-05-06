13:27 (мск), источник: РБК
В Кремле назвали 9 Мая сакральным днем для россиян
Значение праздника 9 мая сложно переоценить с точки зрения национальной гордости, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Его спросили, «как в Кремле считают — может ли факт того, что проходит спецоперация, омрачить настроение в этот день»?
День Победы — это не только праздник. День Победы для всех русских и россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник.
Он отметил, что этот день «исполнен чувством боли». «С точки зрения национальной гордости значение праздника переоценить сложно», — добавил пресс-секретарь.
В Москве 4 мая прошла ночная репетиция парада. Смотр в честь 77-й годовщины Победы планируется провести в полном формате. Всего в нем будут участвовать 11 тыс. военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов, сообщали в Минобороны. Зарубежных лидеров в этом году на мероприятие не позвали. «Дело в том, что это не юбилейная дата», — пояснил Песков.
Парад Победы пройдет на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, российские военные не будут искусственно подгонять свои действия под конкретную дату, в том числе к 9 мая. По его словам, темпы спецоперации зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».
Как сообщали источники CNN, российские власти рассматривают несколько вариантов заявлений, которые могут быть приурочены к празднику. Среди них — возможное объявление мобилизации, объявление о присоединении ДНР и ЛНР, о наступлении на Одессу или «провозглашение о полном контроле над Мариуполем», передавал телеканал.
В Кремле сообщения о подготовке к мобилизации назвали чушью. Информацию о таких планах также опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.