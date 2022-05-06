14:52 (мск), источник: N + 1
Археологи обнаружили в Египте 85 древних гробниц и руины храма богини Исиды
Их нашли во время работ на памятнике Гебель эль-Хариди.
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Археологи во время работ на древнеегипетском памятнике Гебель эль-Хариди обнаружили руины храма богини Исиды, относящиеся к эллинистической эпохе. Среди других находок выделяются остатки древней башни, 85 гробниц, сооруженных на склоне горы, а также 30 своеобразных свидетельств о смерти, в которых, в частности, содержится информация об имени умершего, его месте жительства и роде занятий. Об этом сообщает Министерство древностей и туризма Египта.
В Верхнем Египте, примерно в 350 километрах к югу от Каира, находится археологический памятник Гебель эль-Хариди. Хотя первое упоминание этого места относится еще ко второй половине XVIII века, его систематические исследования начались лишь в конце 1991 года. В результате ученые обнаружили материалы, охватывающие продолжительную эпоху от Древнего царства (XXVIII-XXI века до нашей эры) до коптского периода (III-XII века нашей эры). Среди первых открытий, сделанных на этом памятнике, оказались найденные карьеры, где добывали строительный камень, гробницы, высеченные в скалах, а также остатки жилищ. Одна из наскальных надписей сообщала, что эти каменоломни использовались еще во времена Рамсеса III — фараона XX-й династии (около 1185−1153 годов до нашей эры). Кроме того, разработка этих источников сырья велась во времена правления Птолемеев (305−30 годы до нашей эры).
Сотрудники Египетской археологической миссии представили результаты последнего сезона раскопок, проходивших на памятнике Гебель эль-Хариди. Они сообщили об обнаружении остатков древней башни из сырцового кирпича, которая использовалась для контроля за передвижениями по Нилу, навигации и сбора пошлин. По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Египта Мустафы Вазири (Mostafa Waziri), археологи также раскопали руины храма, посвященного богине Исиде. Это сооружение размером 33×14 метров, как и башня, относится ко временам правления Птолемея III Эвергета (246/245—222/221 год до нашей эры).
Глава Центрального управления древностей Верхнего Египта Мохаммед Абдель-Бади (Mohamed Abdel-Badi) сообщил, что археологам также удалось обнаружить дом одного из местных руководителей работ и остатки бумаг, содержащих имена рабочих, их жалование и поставленные перед ними задачи. Среди других находок выделяются 85 гробниц разных типов, сооруженных на склоне горы в разные периоды — от конца Древнего царства до конца эпохи Птолеемев. В гробницах эпохи эллинизма археологи нашли 30 своего рода свидетельств о смерти, написанных на древнегреческом языке, иератическим и демотическим письмом. Эти артефакты содержали информацию об имени умершего, имени его отца или материи, месте жительства, роде занятий, возрасте, а также некоторые послания к древнеегипетским богам.
Среди других находок обращают на себя внимание пять черепков с надписями демотическим письмом, 38 монет, относящихся к римской эпохе, кости животных, которые представляют собой остатки пищи храмовых жрецов. Археологи также провели работы на древних каменоломнях, где, в частности, вырезали строительный материал для строительства храма при фараоне Рамсесе III.
Михаил Подрезов