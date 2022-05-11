Удобную туристическую палатку на AliExpress и другие товары для отдыха отдают по себестоимости
Выбирая палатку, нужно понимать, в каких условиях вы собираетесь ее эксплуатировать. Так, кемпинговые палатки просторные, могут иметь несколько тамбуров и входов, но они слишком тяжелые для походов. Мы выбрали для вас компактную летнюю палатку для комфортного семейного отдыха. В подборке найдутся и другие необходимые на отдыхе или на даче товары. Обратите внимание на текущие скидки и ускоренную доставку.
Отличный вариант для семейного выезда на природу. Не нужно бояться промокнуть под внезапным дождем благодаря водонепроницаемости палатки (тент — 1000 мм, дно — 3000 мм). Это укрытие и от ветра, и от знойного солнца, от насекомых. А еще — прекрасное место для игры ваших детей в то время, пока взрослые могут спокойно рыбачить или заниматься приготовлением пищи на костре. Малый вес, приличные габариты спального места и быстрая установка палатки позволяют использовать ее как в коротком пешем походе, так и в дальней долгой экспедиции. На товар с хорошей скидкой действует функция ускоренной доставки из России.
Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.
Заказ был сделан 30 марта. 6 апреля позвонили, договорились о доставке. 7 апреля товар получен. Привез курьер в указанное время. Качельки супер! Такие, как нам и нужны! Качество хорошее, все ровненько. Очень рады хорошему товару! Спасибо продавцу за быструю доставку!!!
Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
Если вы любите отдыхать на природе, готовить самую вкусную еду на костре, рыбачить и играть с детьми, то для максимально комфортного отдыха вам пригодится туристический набор складной мебели. В комплект входит складной алюминиевый стол 120х60 см и четыре табуретки, которые после использования убраются внутрь стола. Все доставляется в чехле для хранения. Возможна регулировка столешницы, максимальная нагрузка - до 30 кг. Вы опробуете данный товар для дома и сада алиэкспресс быстрее благодаря доставке из России.
Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.
Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Если бы мы захотели описать электрическую цепную мини-пилу одной строкой, то это было бы: «Практичная, быстрая скорость и низкое энергопотребление». Двигатель из чистой меди обеспечит сильную мощность и быструю резку, что повышает эффективность вашей работы. Переключатель отличного качества: можете регулировать плавно регулировать скорость по своему усмотрению. Высококачественная направляющая цепь, глубокая закалка приводит к более износостойкой и гладкой резке. Благодаря компактным габаритам вы можете держать инструмент одной рукой: вес всего около 0,7 кг и общая длина составляет всего 33 см. Специальная направляющая пластина, шарик из вольфрамовой стали не нужно смазывать, так что машина уменьшает сопротивление во время работы и уменьшает износ. На данный алиэкспресс товар для дома и сада действует функция ускоренной доставки из России.
Довольно не плохая пила, но не для совсем уж больших веток/бревен. Немного слабовата, но опять же, смотря что пилить. Маленькие и средние ветки пилятся данной пилой просто на ура, с большими - чуть сложнее, но все же можно. Брал доставку из России, дошла меньше чем за неделю.
Инверторная сплит-система HIBERG относится к топовому А-классу, потребляя на 30% меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры. Работает практически бесшумно как на охлаждение, так и обогрев. Кондиционер обладает функцией ионизации воздуха, благодаря чему повышается качество очищенного воздушного потока (проще говоря, воздух слегка пахнет озоном, не электризуются волосы, кожа не пересыхает, да и пыли меньше собирается).
Благодаря функции трехмерного распределения охлажденный воздух равномерно распределяется в помещении. Это настоящая находка со всеми современными функциями. Систему доставляют из России за считанные дни. Продавец предлагает промокод, который сэкономит вам 2,5 тыс. рублей.
Кондиционер очень классный, даже сказали установщики, им очень понравилось. В Пермский край пришло за неделю, но минус, что сначала не было отслеживания. Установили, работает классно, даже наружный вентилятор работает тихо, супер. Всем советую, очень доволен.
Сборный каркасный бассейн с фильтр-насосом создан по особой запатентованной технологии. Его стенки выполнены из трех отдельных слоев: двух слоев плотного винила и одного - полиэстера для особой прочности. Бассейн Metal Frame Pool прочен и благодаря стальному каркасу. Он выдерживает большие нагрузки, в бассейне одновременно могут купаться несколько человек. Это настоящая находка для семьи или компании друзей.
Автоматическая туристическая палатка - это незаменимая вещь для летнего отдыха. Палатка довольно объемная и может свободно вместить до 4 человек. Быстро и легко собирается, может служить в качестве навеса от солнца на семейных пикниках. К дополнительным плюсам можно отнести качество материалов, водонепроницаемую ткань и отличную вентиляцию в виде больших “дверей” и “окон” с москитными сетками. Палатку можно выбрать в трех разных цветах, а доставка “Плюс” гарантирует быстрое получение товара. Приятным бонусом также будет отличная скидка.
Палатку доставили быстро и прямо домой. Качество супер, идеальные швы, все до мелочей продумано. Насчет механизма открывания палатки - выше всяких похвал, полагаю это самый удобный вариант разборки и сборки. Размер большой, она просто объемная по форме и в ней комфортно сидеть, стены как стены, а не лежат на спине. Выглядит все солидно, но дополнительные дуги на всякий я заказала. Пока очень довольна товаром.
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.
Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Эти мужские «дышащие» кроссовки — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!
Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Качественное лезвие садовых ножниц изготовлено из сверхтонкой технологии полировки. Купив этот товар для дома и сада, вы не пожалеете! У изделия антикоррозийное антипригарное покрытие и замок безопасности. Самостоятельно регулируйте открытие и закрытие двухскоростного лезвия на мягкой резиновой, прочной ручке. Нож с титановым покрытием из нержавеющей стали легко разрежет ветви деревьев. Подходит для полумеханизированной работы с саженцами.
Этот теневой парус — стильное и эффективное решение для создания тени. Идеально подойдет для сада, бассейна и зоны для барбекю. Теневое укрытие обеспечивает 98-процентную защиту от ультрафиолетового излучения. Дышащий материал, из которого сделан тент, позволяет свободно проходить воздуху. Светлый оттенок ткани обеспечит вас комфортом даже в самые жаркие дни. Заказывайте товар по ускоренной доставке за полцены.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!
Кондиционер известной британской марки работает на охлаждение и обогрев. Он пользуется большой популярностью в Европе благодаря низкому уровню шума и высокому классу энергоэффективности, экономя немало электроэнергии. К тому же, обладает функцией увлажнения воздуха, заменяя увлажнитель в отопительный сезон. В общем, универсальная и выгодная машина, которую продают со скидкой и быстрой доставкой из России.
Небольшой фонтан не требует ни подводки шлангов, ни электричества, ни даже батареек. Ему достаточно солнца. Опустите фонтанчик в искусственный пруд на даче или даже в тазик с водой, и под солнечными лучами произойдет настоящее чудо. Красивый вид, успокаивающее журчание и зависть соседей обеспечены. Кстати, на товар действует ускоренная доставка, а продавец предлагает промокоды на скидку при заказе нескольких штук.
Фонтан бомба! Доставка в Оренбургскую область 19 календарных дней, коробочка целая, ни одной вмятины, моторчик загудел, как только оказался на солнце. Все насадки работают, жалко, видео нельзя загрузить.
Отличный фонтан, несколько насадок, пришёл за 2 недели.
Портативное устройство для удаления сорняков с длинной ручкой изготовлено из жесткого алюминия с пластиковым механизмом извлечения. Хорошо подходит для уборки и удаления расторопши, одуванчиков, ветряных сорняков и других обычных садовых сорняков. Длинные зубцы захватывают корень с разных сторон, насыщая воздухом почву для здорового газона. С данным товаром для дома и сада алиэкспресс вы не будете мучаться со спиной, так как инструмент прост в эксплуатации: удобно держать руку во время садоводства.
Брюки выполнены из дышащего материала, благодаря чему прекрасно подходят для жаркой погоды. Льняная ткань очень плотная, но при этом легкая и слегка шероховатая. Она выглядит очень просто, но при этом стильно. Прежде всего мужские льняные брюки хороши тем, что способны отталкивать статическое электричество и защищать тело человека от вредных радиоактивных лучей. Такой материал довольно прочен и долговечен. Мужские брюки на мягкой резинке подойдут практически любому. Заказывайте за полцены на странице товара Алиэкспресс.
Посылка дошла быстро, надежно упакована. Брюки полностью соответствуют описанию и изображению на сайте. Очень нежный и приятный материал, сшиты качественно. Покупкой доволен, рекомендую этот магазин. Спасибо продавцу!
Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку. Заказывайте через доставку из России.
Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью!
Электрический гриль - это настоящая находка для тех, кто любит вкусную и здоровую пищу. Гриль имеет 7 автоматических программ, электронную панель, на которой отображаются индикаторы степени прожарки и время готовки, а также встроенный датчик безопасности, который отключает прибор после завершения установленной программы. Встроенный в панели нагревательный элемент гарантирует равномерный нагрев всей поверхности и обеспечивает качественную двухстороннюю прожарку. Гриль также имеет функцию запекания и открытого барбекю. Товар доставляется из России, так что наслаждаться грилем вы сможете уже в самое ближайшее время.
Наконец-то и у нас дома появился гриль! Продавец быстро отправил товар. Упаковка и товар целые. В коробке лежал сам гриль, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. В книжке есть несколько рецептов для приготовления пищи. Почему выбрали именно эту модель? Во-первых, привлек функционал, во-вторых, он 3 в 1 (гриль/барбекю/запекание), ну и конечно цена. За такую цену такой аппарат нигде не купишь.
Кожаные спортивные сандалии с надежной фиксацией и противоскользящей подошвой - это отличный выбор, для тех, кто ценит качество и комфорт. Сандалии доступны в разных размерах и цветах. А дополнительным приятным бонусом будет хорошая скидка и быстрая доставка Плюс.
Сандали супер. Беру не первый раз. На свой 43 взял 43. Сели отлично. До этого взял 44 и были на 1см больше в пятке. Носятся отлично, два лета носил и все еще целые. Сейчас взял на всякий случай. Продавец отличный, отправил быстро.
Первоклассная ловушка для комаров, мух и других насекомых, непрошено влетающих в окно. Свет “ракетки” привлекает насекомых, и они садятся на сетку, а небольшое напряжение делает все остальное. Работает ловушка от аккумулятора, спрятанного в рукоятке. Полезный бонус - “ракетка” выполняет функции ночника и, в отличие от репеллентов, совершенно безопасна. У товара очень высокий рейтинг и множество восторженных отзывов.
Ракетка супер! Спасибо продавцу! Красивая, светится круто, как ночник. Нравится эта функция, что она стоит ночью и привлекает насекомых к себе светом, то есть работает сама. Можно оставить ее в стоящем положении на подставке на всю ночь. Все соответствует описанию. Доставка супербыстрая - полторы недели! Упаковано великолепно - коробка и пупырчатая пленка. Очень рекомендую.
Напольный вентилятор DELTA DL-020N - незаменимый помощник в офис, на дачу и в любое другое помещение, где еще не “завелся” кондиционер” (а с таким помощником, возможно, и не "заведется"). Высота вентилятора - 1,25 м. Работает он бесшумно, панель управления оснащена подсветкой, высота и наклон регулируются, а головка поворачивается на 90 градусов. Надежная универсальная модель, выручающая в жару.
Удобные штаны с дополнительными карманами являются тем предметом одежды, который будет уместен в любой ситуации. Эта удобная модель входит в топ одежды и обуви на Алиэкспресс, а сейчас ее можно приобрести со скидкой в 50%. Кстати, карго отлично подходят как мужчинам, так и женщинам, главное - внимательно изучить размерную сетку и правильно подобрать размер.
Полностью соответствует описанию, размерам, количеству, цвету, качеству. Отправлено и доставлено оперативно. Прибыл заказ в целости и сохранности, отслеживался на всем протяжении пути. Брюки удобны и приятны в носке, не мнутся, не тянутся. Задний карман застрочен наглухо в одну строчку, которую при необходимости можно легко распустить. Ко всем семи карманам претензий нет: сшиты аккуратно и качественно. Брюками очень доволен - хорошее соответствие качества и цены. Продавца рекомендую.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Пара красивых солнцезащитных очков никогда не будет лишней, особенно если сейчас, во время распродажи, можно выбрать качественные и модные модели за совсем смешные деньги. Например, дизайнерские очки в форме «кошачий глаз» с классическими и цветными стеклами сейчас продают со скидкой до 50% и быстрой доставкой Плюс.
Износостойкие сабо прослужат вам не один пляжный или походный сезон. Быстро сохнут, не скользят, да еще и суперлегкие! Модель универсальна — защищает от воды и грязи. Удобная и широкая форма обеспечивает комфорт стопы на длительное время. На этот товар для туризма и отдыха на алиэкспресс действует функция специальной ускоренной доставки.
Водостойкая скатерть из мягкого ПВХ отлично подойдет как на дачу, так и в квартиру, если у вас красивый стол и вы не хотите скрывать его под непрозрачными скатертями. Тем более, что про проблему разлитого чая или капнувшего варенья с ней можно забыть. Просто протрите скатерть влажной тряпочкой и стол снова чист! Благодаря экспресс-доставке она придет к вам всего за несколько дней.
Пришла быстро, курьером до квартиры, скручена в рулон, ничего не помялось, был небольшой запах, но пролежав сутки на балконе, выветрился. Приклеилась хорошо были небольшие пузыри, но растянули шпателем пластмассовым.