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10:22 (мск), источник: © РИА Новости

Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он объяснил, какие признаки на это указывают.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Всплески распространения коронавирусной инфекции возможны на территории России в мае и июне, первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны, считает Крючков.

«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с “дельтой”, ни с “омикроном”», — отметил иммунолог.

По его словам, о подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией свидетельствуют определенные статистические данные.

«Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — уточнил Крючков.

Большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом, полагает он.

«Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России», — сказал иммунолог.

По его мнению, более масштабного подъема заболеваемости COVID-19 стоит опасаться осенью.

«На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции», — такой прогноз дал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

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