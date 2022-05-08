Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России

Всплески распространения коронавирусной инфекции возможны на территории России в мае и июне, первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны, считает Крючков.
«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с “дельтой”, ни с “омикроном”», — отметил иммунолог.
По его словам, о подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией свидетельствуют определенные статистические данные.
«Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — уточнил Крючков.
Большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом, полагает он.
«Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России», — сказал иммунолог.
По его мнению, более масштабного подъема заболеваемости COVID-19 стоит опасаться осенью.
«На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции», — такой прогноз дал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.