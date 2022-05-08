06:21 (мск), источник: Life.ru
ГИБДД раскрыла основную причину лишения россиян водительских прав
Причин для отзыва этого документа у граждан много, но один из них вне конкуренции — охватывает около 80% случаев.
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Нахождение за рулём в нетрезвом виде — основная причина лишения водительских прав в России. В 80% случаев, по данным Госавтоинспекции, россиян наказывают за то, что они водят автомобиль, будучи пьяными, и при этом отказываются проходить медицинское освидетельствование.
Как пишет ТАСС, в 2021 году из 359 тысяч судебных постановлений почти 284 тысячи касались случаев нетрезвого вождения. Чаще всего это были автовладельцы из Москвы, Московской и Челябинской областей. В результате принимаемых Госавтоинспекцией профилактических мер по итогам 2021 года количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения сократилось на 14,7%, число погибших и раненных в таких авариях людей — на 12,3% и 15,7% соответственно.
Кроме того, прав лишают в случае превышения установленного режима скорости более чем на 60 км/ч, выезда на полосу встречного движения, оставления места ДТП и так далее.
Ранее Лайф писал, что в России создали ГОСТ для автомобильных алкозамков. Этот стандарт сможет применяться в случае принудительной установки блокираторов на машины тех, кто попадался нетрезвым за управлением авто. Правда, законы этого ещё не предусматривают.