Юрист рассказала, как избежать штрафа при приготовлении шашлыков на природе

Она добавила, что в большинстве других российских регионов нарушение запрета на разведение костров вне специальных площадок карается штрафом от 1500 до 3000 рублей.
Кудерко напомнила, что использование готового угля приравнивается к открытому огню и также является правонарушением.
Для того, чтобы своими силами организовать место для шашлыков и не нарушить закон, необходимо установить мангал на расстоянии более 25 метров от ближайшего объекта и 50 метров от хвойных деревьев. Помимо этого, мангал обязательно должен быть сделан из негорючих материалов, плотно закреплен на земле, а средства для тушения огня должны располагаться поблизости, рассказала специалист.
«В любом случае придется отказаться от пикника во время пожароопасного сезона, он объявляется местной администрацией в период сезонной засухи, и при сильном порывистом ветре», — подчеркнула Кудерко.
Также она рассказала, что при приготовлении еды на земле, кирпичах или в казане, необходима забетонированная площадка под кострищем и в два раза больше расстояния до объектов.
Ранее врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская рассказала, что маринад для шашлыка содержит уксус, который замедляет процесс распада алкоголя в организме, что в свою очередь приводит к обезвоживанию.