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08:16 (мск), источник: Газета.Ру

Юрист рассказала, как избежать штрафа при приготовлении шашлыков на природе

Юрист Елена Кудерко напомнила россиянам, что разведение открытого огня, включая мангалы, вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением на территории Москвы (штраф 3000 — 4000 рублей) и Санкт Петербурга (штраф 3000 — 5000 рублей), передает агентству «Прайм».

Источник: РИА "Новости"

Она добавила, что в большинстве других российских регионов нарушение запрета на разведение костров вне специальных площадок карается штрафом от 1500 до 3000 рублей.

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Кудерко напомнила, что использование готового угля приравнивается к открытому огню и также является правонарушением.

Для того, чтобы своими силами организовать место для шашлыков и не нарушить закон, необходимо установить мангал на расстоянии более 25 метров от ближайшего объекта и 50 метров от хвойных деревьев. Помимо этого, мангал обязательно должен быть сделан из негорючих материалов, плотно закреплен на земле, а средства для тушения огня должны располагаться поблизости, рассказала специалист.

«В любом случае придется отказаться от пикника во время пожароопасного сезона, он объявляется местной администрацией в период сезонной засухи, и при сильном порывистом ветре», — подчеркнула Кудерко.

Также она рассказала, что при приготовлении еды на земле, кирпичах или в казане, необходима забетонированная площадка под кострищем и в два раза больше расстояния до объектов.

Ранее врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская рассказала, что маринад для шашлыка содержит уксус, который замедляет процесс распада алкоголя в организме, что в свою очередь приводит к обезвоживанию.

Дарья Дмитрова

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