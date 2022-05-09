Юный лось позабавил посетителей Павловского парка. Его бесстрашию можно позавидовать

В Павловском парке заметили молодого лося.
Судя по видеозаписи, опубликованной очевидцами в группе «ДТП и ЧП» 8 мая, сохатый вышел к берегу водоёма пощипать траву. Несколько отдыхающих остановились на безопасном расстоянии, чтобы разглядеть гостя из дикой природы.
Очевидно, спокойствие обоюдно: как зрители, так и само животное не опасаются друг друга. Лось неспешно трапезничает, а люди заворожённо следят за его движениями. Один из особо бесстрашных, находясь в паре метров от сохатого, и вовсе говорит по телефону, не обращая на него никакого внимания.
Ранее «Фонтанка» писала, что водителей Петербурга и Ленобласти предупредили о весенней миграции лосей.