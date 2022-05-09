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11:12 (мск), источник: Известия

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин 9 мая подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Он уже вступил в силу.

Источник: Известия

Согласно документу, правительство РФ должно обеспечить «установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов».

Дети погибших участников специальной военной операции в Донбассе и на Украине получат право поступать в российские университеты по специальной квоте.

При этом военнослужащие и сотрудники, получившие ранение или контузию, в ряде случаев смогут поступить в образовательное учреждение с или без вступительных испытаний, проводимых организациями самостоятельно. Федеральные органы исполнительной власти в течение месяца должны «разработать и направить в образовательные организации высшего образования методические рекомендации по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной квоты».

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