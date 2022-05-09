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11:17 (мск), источник: РАПСИ

Шествие «Бессмертного полка» заполнило улицы всей России

МОСКВА, 9 мая — РАПСИ. Сотни тысяч людей в День Победы вышли на улицы российских городов с портретами участников войны в рамках акции «Бессмертный полк».

Источник: РИА "Новости"

«Более 35 тысяч человек прошли в “Бессмертном полку” по центральной улице Владивостока. А по всему Приморью на улицы сегодня вышли более ста тысяч наших земляков с портретами своих ветеранов. Это, пожалуй, самая волнительная часть празднования Великой Победы!» — сказал губернатор Приморского края Олега Кожемяко, возглавивший колонну с портретом своего дяди, Степана Ивановича, который был военным медиком и служил на кораблях Северного флота.

День Победы
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В Магадане «Бессмертный полк» собрал рекордные для региона двадцать тысяч человек. Впервые шествие сопровождал Магаданский оркестр духовой и эстрадной музыки. Губернатор области Сергей Носов нес портреты своих дедов. «Людей призывали на фронт со всей страны и колымчане — не исключение. В тылу трудились так, что смогли промышленно и экономически победить объединенную под фашистами Европу. Поэтому не зря Магадану было присвоено звание Города трудовой доблести. Два года Бессмертный полк проводили онлайн, но сегодня мы получили возможность пройти все вместе в одном строю со своими друзьями, родственниками, неся портреты не только родных, но тех, кого мы помним, уважаем, кем гордимся», — поделился впечатлениями Носов.

В Иркутске в «Бессмертном полку» приняли участие около 60 тысяч человек. В Амурской области с шествием прошли 30 тысяч участников, в Сахалинской области в шествии приняли участие порядка 10 тысяч человек.

Более 60 тысяч человек приняли участие в шествиях в Бурятии, не менее — в Хабаровске, причём в этом году желающих поучаствовать в акции оказалось на десять тысяч человек больше, чем в предыдущий раз. В.

Кемеровской области в шествиях приняли участие более 430 тысяч человек. Более 200 тысяч человек прошли в составе полка в Новосибирске.

В столице России акция «Бессмертный полк» впервые с 2019 года пройдет в очном формате. Шествие начнется в 15:00 по местному времени.

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