11:39 (мск), источник: Фонтанка
Лучшие кадры парада на Дворцовой площади
Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая был на редкость красив: погода хоть и «отменила» воздушную часть, но создала невероятный небесный фон.
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Солнце светило сквозь лёгкую дымку. Перед началом парада над сердцем Петербурга в небе открылся огромный «глаз» — гало.
Парад уже закончился. Люди на набережных Невы ждали, когда пройдет техника и откроют движение.
Однако выход техники на набережные превратился в стихийную фотосессию и музей под открытым небом.