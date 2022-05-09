В Новороссийске заметили фламинго «Дитя заката» сбилось с курса и остановилось отдохнуть
Фоторепортажи
8Полет Гагарина в цифрах
12Космический размах: главные прорывы года
11:39 (мск), источник: Фонтанка

Лучшие кадры парада на Дворцовой площади

Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая был на редкость красив: погода хоть и «отменила» воздушную часть, но создала невероятный небесный фон.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Солнце светило сквозь лёгкую дымку. Перед началом парада над сердцем Петербурга в небе открылся огромный «глаз» — гало.

Парад уже закончился. Люди на набережных Невы ждали, когда пройдет техника и откроют движение.

Однако выход техники на набережные превратился в стихийную фотосессию и музей под открытым небом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лучшие кадры парада на Дворцовой площади
Где в Петербурге закроют и ограничат движение из-за парада Победы 9 мая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь