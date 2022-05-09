12:40 (мск), источник: Газета.Ру
Нюша объяснила, зачем уехала в Израиль
Российская певица Нюша выложила видео на своем YouTube-канале, в котором сообщила о переезде в Израиль.
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По словам артистки, в новом месте она собирается освоить новую профессию.
«Дорогие, я в Тель-Авиве! Как думаете, зачем? Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны чему-то учиться. На этот раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству», — поделилась она с подписчиками.
Поп-звезда также пообщалась на английском языке с наставником, который положительно отозвался о ее потенциале, пообещал ей помочь сделать карьеру с Лос-Анджелесе и выйти на международный уровень.
Также Нюша похвасталась успехами своей 4-летней дочери Серафимы-Симбы, которая впервые снялась в рекламе модной одежды.
В начале февраля 2022 года певица с семьей уехала из России в ОАЭ из-за бизнеса мужа.