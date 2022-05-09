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15:24 (мск), источник: РИА Новости

«Бессмертный полк» в Симферополе собрал 40 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Более 40 тысяч горожан приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Симферополе, более 30 тысяч — в Севастополе, сообщили власти.

В Симферополе в шествии принял участие глава Крым Сергей Аксенов и глава парламента Владимир Константинов.

В этом году в рядах “Бессмертного полка" прошли миллионы людей разных возрастов, национальностей, вероисповеданий по всей стране. Я и мои близкие несли портреты моих дедов и бабушек
написал Аксенов в своем Telegram-канале

Владимир Константинов нес на акции портрет своего отца. По данным городской администрации Симферополя, в акции приняли участие более 40 тысяч человек.

По улицам Севастополя прошли участники массового шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» — по данным правительства, более 30 тысяч человек.

В шествии принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что нес портрет заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Николаевича Палия, который погиб в Мариуполе.

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