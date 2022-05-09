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17:14 (мск), источник: Газета.Ру

Уехавшая из России Рената Литвинова начала учить французский язык

Актриса Рената Литвинова, которая в настоящий момент пребывает во Франции, заявила в своем Telegram-канале о намерении выучить французский язык.

Источник: Рената Литвинова

«Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского, начала учить, вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами, даже по-русски, мелодика языка!» — написала она.

Свое послания актриса сопроводила фотографией, на которой она позирует на фоне парижского метро.

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