17:14 (мск), источник: Газета.Ру
Уехавшая из России Рената Литвинова начала учить французский язык
Актриса Рената Литвинова, которая в настоящий момент пребывает во Франции, заявила в своем Telegram-канале о намерении выучить французский язык.
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«Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского, начала учить, вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами, даже по-русски, мелодика языка!» — написала она.
Свое послания актриса сопроводила фотографией, на которой она позирует на фоне парижского метро.