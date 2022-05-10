Илон Маск заявил, что «не против попасть в ад»

«Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения», — написал Маск в Twitter в ответ на публикацию пользователя с вопросом к миллиардеру о существовании «творца» и призывом «исповедаться», если тот знает о его существовании.
За несколько часов до этого Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей «смерти при загадочных обстоятельствах».
До этого он «поделился» заявлением главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, в котором речь шла о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину и таким образом «причастности» Маска к снабжению украинских войск.
Ранее сообщалось, что, согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение украинских сил средствами военной связи.