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9 мая, источник: Life.ru

«Армия памяти»: «Гигарама» показала участников шествия «Бессмертного полка» в Москве

На серии из нескольких десятков снимков сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть проход участников акции по Красной площади.

В День Победы лаборатория «Гигарама» представила масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвящённый «Бессмертному полку», сразу по окончании крупнейшей народной акции.

На серии из нескольких десятков фотопанорам сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть шествие «Бессмертного полка» по Красной площади — с первых его минут и до самого завершения. Отчётливо видны лица практически каждого, кто вышел в этот день с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Ставший уже традиционным онлайн-проект в этом году реализован по инновационной технологии, разработанной web-лабораторией специально под «Армию памяти». Новый метод позволил повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и оперативно опубликовать результат в Интернете. Прежде съёмку осуществляли одной камерой и при сшивании отдельных кадров в единое полотно неизбежно обнаруживались дефекты в виде искажений изображения на стыках. В этот раз все фрагменты будущих панорам снимались одномоментно — для воплощения этой идеи «Гигарама» создала уникальный двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих синхронно.

В 2022 году «Армия памяти» вышла в третий раз. Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом уникальном фотодокументе, который впервые объединён в общий интерфейс с предшествующими ему проектами 2018 и 2019 годов. Таким образом «Армия памяти» становится многолетней открытой онлайн-летописью народной акции.

О лаборатории «Гигарама»

Web-лаборатория «Гигарама» входит в состав медиахолдинга News Media. Компания специализируется на производстве авторских журналистских и коммерческих проектов. Раскрывает тему, историю или событие через погружение в передовые визуальные форматы и путём нелинейной конструкции повествования.

В 2021 году проект «Гигарамы» «Пой, район» стал лауреатом самой авторитетной премии в области Интернета WEBBY AWARDS 2021 в номинации Best Use of Video or Moving Images, а проект «Сделано в Тайге» был отмечен Webby Honoree в номинации Advertising, Media & PR: Best Branded Editorial Experience. Проект «Русский пантеон» получил престижные премии FWA и CSS Design в номинации «Лучший сайт».

Как сообщал Лайф, более миллиона человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве. Очень масштабной получилась и акция в Санкт-Петербурге.

Ранее «Гигарама» показала в деталях концерт в «Лужниках» в честь дня воссоединения Крыма с Россией. На масштабный праздник тогда собралось более 200 тысяч человек.

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