Роспотребнадзор допустил возвращение «Дельта»-штамма COVID-19 в Россию

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, “Дельта” тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем. По мере того как глобальный иммунитет к “Омикрону” и его семейству увеличивается, “Дельта” или ее потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем», — пояснил он в беседе с ТАСС.
Ранее, 8 мая, эксперт заявил, что уровень заболеваемости «стелс-Омикроном» среди россиян держится на низких уровнях благодаря хорошей «иммунной прослойке».
В этот же день кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что статистические данные косвенно указывают на вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России, который может произойти в мае и июне. При этом новая волна заболеваемости может остаться незамеченной: не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.
В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».