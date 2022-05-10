Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн

Портрет голливудской дивы под названием Shot Sage Blue Marilyn, изображающий Монро на светло-бирюзовом фоне, написан Уорхолом в 1964 году, через два года после смерти актрисы, и является одним из символов американского искусства. Итоговая цена картины почти совпала с ожиданиями экспертов, которые оценивали ее стоимость в $200 млн.
Произведение искусства предоставлено благотворительным фондом Томаса и Доррис Амман, который занимается помощью детям. Все полученные от реализации портрета средства пойдут на финансирование фонда.
Картина выставлялась на таких известных площадках, как Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, центр имени Жоржа Помпиду в Париже и галерея Тейт в Лондоне.