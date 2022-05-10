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04:39 (мск), источник: ТАСС

Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Один из портретов Мэрилин Монро работы Энди Уорхола был продан на торгах Christie's в понедельник за $195,04 млн, установив рекорд как самое дорогое произведение американского искусства.

Источник: Christie's

Портрет голливудской дивы под названием Shot Sage Blue Marilyn, изображающий Монро на светло-бирюзовом фоне, написан Уорхолом в 1964 году, через два года после смерти актрисы, и является одним из символов американского искусства. Итоговая цена картины почти совпала с ожиданиями экспертов, которые оценивали ее стоимость в $200 млн.

Произведение искусства предоставлено благотворительным фондом Томаса и Доррис Амман, который занимается помощью детям. Все полученные от реализации портрета средства пойдут на финансирование фонда.

Картина выставлялась на таких известных площадках, как Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, центр имени Жоржа Помпиду в Париже и галерея Тейт в Лондоне.

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