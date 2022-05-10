14:37 (мск), источник: Секрет Фирмы
Из-за фото Бонни и Клайда на концерте 9 мая начали проверку
Кремлёвский дворец начал проверку по факту инцидента с фотографией американских грабителей Бонни и Клайда, сообщило издание «Подъём».
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Снимок оказался среди фотографий военного времени на концерте, посвящённом 77-й годовщине Победы над нацистской Германией. Изображение преступников демонстрировалось на мероприятии как один из примеров пары, которую разлучила война. Трансляцию концерта вёл Первый канал.
«Мы в данный момент разбираемся с теми специалистами, привлечёнными нами, которые были ответственны за контент, за подбор видео. Мы не будем их рекламировать. Позже, когда мы окончательно проведём разбирательство, я думаю, мы уже раскроем эту информацию, чтобы мы сейчас огульно никого преждевременно не обвинили», — рассказал изданию пресс-секретарь Кремлёвского дворца Константин Ярошевский.
По его словам, инцидент произошёл ненамеренно. Ярошевский добавил, что даже примерно представляет, «по какому алгоритму эта ошибка была допущена».
Во время трансляции праздничного концерта на Первом канале 9 мая среди кадров военной фотохроники показали чёрно-белую фотографию американских преступников Бонни и Клайда. Снимок появился во время выступления певицы Зары среди других фотографий военного времени.
Трансляцию концерта вёл Первый канал. В архивной версии этот кадр заменили. «Первый канал только транслировал концерт и не имел отношения к его постановке», — сообщили в пресс-службе канала «Подъёму».