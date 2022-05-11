10:19 (мск), источник: Life.ru
Билл Гейтс сообщил, что заразился коронавирусом
Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал в соцсетях.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Я получил положительный результат теста на CoViD-19. Я испытываю лёгкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровлю», — написал Гейтс.
Миллиардер добавил, что полностью вакцинирован от ковида и получил бустерную дозу вакцины. Бизнесмен уточнил, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнёрами и сделает всё возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.