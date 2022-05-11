С 1 июня изменится размер и порядок начисления пенсийЧто нужно учесть получателям
Фоторепортажи
35Прощание с Владимиром Жириновским
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
10:19 (мск), источник: Life.ru

Билл Гейтс сообщил, что заразился коронавирусом

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:26 (мск)В России за сутки выявили 4 тыс. заразившихся COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2022

«Я получил положительный результат теста на CoViD-19. Я испытываю лёгкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровлю», — написал Гейтс.

Миллиардер добавил, что полностью вакцинирован от ковида и получил бустерную дозу вакцины. Бизнесмен уточнил, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнёрами и сделает всё возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чем Лондон готовится ударить по России с Украины
Почему парламент Вильнюса объявил Россию "террористическим государством"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь