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04:29 (мск), источник: ТАСС

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Новая рабочая неделя будет сокращенной и продлится с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне с 11 по 13 число в связи с празднованием Дня России 12 июня, следует из производственного календаря на 2022 год.

Источник: Reuters

День России — 12 июня — выпадает на воскресенье. В этой связи выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. А следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной.

Последние длинные выходные перед новогодними праздниками будут только 4—6 ноября в связи с Днем народного единства.

Как сообщали в Роструде, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

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