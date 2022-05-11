10:30 (мск), источник: Газета.Ру
Генетики нашли мутацию, приводящую к повышению интеллекта
Ученые обнаружили, что мутация гена CORD7 в ДНК человека связана с повышенным интеллектом. Статья об этом опубликована в журнале Brain.
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Интерес немецких генетиков к этому вопросу возник после прочтения публикации, в которой говорилось о мутации в генах, которая повреждает белок синапсов — контактов между двумя нейронами или нейроном и другими возбудимыми клетками.
Выяснилось, что эта мутация приводит к слепоте пациентов. Однако позднее ученые обратили внимание на то, что эти пациенты обладают повышенным интеллектом.
«Это крайне редкий случай, когда мутация приводит к улучшению, а не к прекращению функций», — пояснил Тобиас Лангенан, автор исследования. «Наш исследовательский проект включал помещение генной мутации пациента в соответствующий ген мушек, и использование электрофизиологических технологий для проверки того, что происходит с синапсами. Наше предположение — мутация делает людей такими умными, поскольку улучшает связь между нейронами, которая использует поврежденный белок, — добавил ученый. — Конечно, вы не можете проводить эти измерения на синапсах в мозге людей, а вынуждены использовать модели на животных».