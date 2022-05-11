12:18 (мск), источник: Моя Планета
Зачем мигрируют бабочки? А главное — как им это удается?
Они преодолевают по несколько тысяч километров. Что им в этом помогает?
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Хрупкий вид бабочек обманчив. Прочный и одновременно легкий экзоскелет, уникальные характеристики крыловой мускулатуры, механизма прикрепления и работы крыльев, высокочувствительные и разнообразные рецепторы позволяют некоторым из них успешно совершать тысячекилометровые миграции. Правда, дальние перелеты характерны примерно для 20 видов из более чем 200 000.
В зависимости от силы ветра в среднем они перемещаются со скоростью от 12,7 до 16,5 м/с, но есть среди них и рекордсмены. Так, бражники способны развивать скорость до 27,7 м/с.
Летят бабочки не круглосуточно, а останавливаются на отдых (дневные — на ночь, ночные — на день), после которого снова поднимаются на определенную высоту и продолжают полет. В таком режиме им удается преодолеть около 2000 км, отдохнув всего два-три раза.
В 2018 году в журнале Biology Letters была опубликована статья, авторы которой предположили, что на самые большие расстояния мигрируют репейницы. Каждую осень они переселяются из стран Южной Европы в Африку, а весной возвращаются домой, преодолевая в год около 12 000 км. Узнать это ученые смогли, изучив химический состав чешуек крыльев. Он показал, в каких местах бабочка питалась. Ранее рекордсменами по длительности перелета считались данаиды монархи с годовым «пробегом» около 10 000 км.
Чтобы понять, как бабочки пролетают такие большие расстояния, ученые провели генетический анализ мигрирующих и оседлых популяций монархов и установили, что у них отличаются гены, регулирующие структуру мышц крыльев и эффективность метаболизма. Оказалось, у мигрантов крыловые мышцы крепче и потребляют гораздо меньше энергии. При этом остальные работают одинаково.
Тем не менее вопрос о миграции бабочек еще далек от разрешения. Пока неизвестно, как они ориентируются. Предполагается, что дневные осуществляют навигацию по солнцу, ночные — по луне и звездам. Помимо этого, они могут ориентироваться по поляризации неба, внутренним биологическим часам и магнитному полю. В 2014 году американские ученые установили, что данаиды монархи имеют магнитный компас. Ранее в усиках этих бабочек был обнаружен солнечный «датчик», позволяющий находить дорогу по свету. Но оставалось непонятным, как им удается не сбиться с пути в ненастье. Эксперименты показали, что у этих насекомых есть «компас» для измерения магнитного наклонения — такой же, как у перелетных птиц, рептилий, амфибий и черепах. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Communications. (А вы знаете, как находят дорогу почтовые голуби?).
Не вызывает сомнений, что при полете бабочки корректируют курс в нужном направлении. Но как они это делают — непонятно. Как и неясно, как при столь малых размерах им удается противостоять ветру. Впрочем, во время длительных миграций немалое число особей все равно погибает. Кстати, знаете ли вы, что бабочкам свойственна генетическая память и она помнит, как была гусеницей?