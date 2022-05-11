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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. С этого года начнут работать правила приёма детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает Минобрнауки РФ.

Источник: © РИА Новости

Указ президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов подписан и опубликован 9 мая. В российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации, сообщает Минобрнауки РФ.

«Правила приема для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ президента РФ распространяется на все российские вузы. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному вузу. В 2021/2022 учебном году в российские университеты были зачислены 576 498 студентов, на 2022/2023 учебный год общий объем установленных контрольных цифр приема составил 588 044 места, а на 2023/2024 учебный год выделено 590 101 бюджетное место. Более 73% из них получили образовательные организации, расположенные в регионах, уточняет пресс-служба Минобрнауки РФ.

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