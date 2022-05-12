09:53 (мск), источник: N + 1
Фотоловушка запечатлела ухаживания амурских тигров в Уссурийском заповеднике
Тигрята могут родиться уже в начале июня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Фотоловушка, установленная в Уссурийском заповеднике, запечатлела брачные ухаживания пары амурских тигров.
Рождение тигрят станет подспорьем для популяции, которая столкнулась с резким сокращением численности основной добычи — кабанов.
Автоматические камеры давно стали незаменимым инструментом зоологов. Благодаря этим устройствам исследователи могут наблюдать за поведением диких животных, не тревожа их понапрасну. Кроме того, фото- и видеоловушки позволяют отслеживать численность и распространение наиболее скрытных и редких видов, от вымирающих австралийских попугайчиков до лесных копытных из Африки и Юго-Восточной Азии. Порой с их помощью ученые даже находят виды, долгое время считавшиеся вымершими.
Сотрудники Института проблем экологии и эволюции РАН активно используют фотоловушки для изучения амурских тигров (согласно современным представлениям, они относятся к подвиду Panthera tigris tigris), которые обитают лишь в лесах российского Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. Например, в Уссурийском заповеднике и его окрестностях есть 35 контрольных точек, на каждой из которых установлено по две камеры, смотрящие друг на друга. Такой подход позволяет снимать проходящих мимо фотоловушек тигров с обоих боков и опознавать отдельных особей по индивидуальному узору полос на шкуре.
Обычно наблюдения за тиграми с помощью автоматических камер ведутся в заповеднике в течение нескольких месяцев с конца зимы по начало весны. В этом году зоологи выгрузили снимки с 70 фотоловушек в конце апреля. Проанализировав собранные данные, ученые смогут понять, сколько тигров живет в заповеднике, а также оценить численность их кормовой базы — копытных.
Отсматривая материалы с фотоловушек, исследователи обратили особое внимание на кадры, сделанные в конце февраля. На них пара амурских тигров запечатлена во время брачных ухаживаний. Возможно, уже в начале июня самка принесет потомство. А следующей зимой тигрята могут попасть в объективы скрытых камер.
Следует отметить, что амурские тигры переживают не лучшие времена. Эти хищники давно страдают от вырубки лесов, браконьерства, нехватки пищи и, в меньшей степени, от распространения чумки. А за последние несколько лет из-за эпизоотии африканской чумы свиней на Дальнем Востоке почти исчезли кабаны (Sus scrofa), их основная добыча.
Ранее мы рассказывали о том, как видеоловушка, установленная в национальном парке «Земля леопарда», запечатлела самку дальневосточного леопарда (Panthera pardus orientalis) с тремя котятами.
Сергей Коленов