22:03 (мск), источник: Ведомости
Уроки исторического просвещения в первых классах школ начнутся с сентября
Преподавание исторического просвещения в первых классах российских школ начнется с 1 сентября, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов “Окружающий мир”, “Основы [религиозных культур] и светской этики” усилим историческую составляющую», — заявил Кравцов (цитата по ТАСС).
По его словам, эта дисциплина будет заключаться в знакомстве с историей, в том числе семьи, родного края, города и школы.
«В конце мая во все регионы мы направим соответствующие рекомендации и для учителей начальных классов, и для классных руководителей, и для учителей истории», — добавил министр. По его словам, Минпросвещения РФ также введет киноуроки по историческим темам в школах с 1 сентября.
Мы будем вводить киноуроки на исторические темы, это будет одно из нововведений тоже следующего учебного года.
О планах Минпросвещения внедрить изучение истории в школах с первого класса глава ведомства Кравцов завил в середине апреля. Тогда сроки осуществления этой инициативы не назывались. Сейчас школьники начинают изучать историю с пятого класса.
В конце марта председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил воспевать в школах славу России и ее государственные символы.