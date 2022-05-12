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10:28 (мск), источник: Газета.Ру

Кевин Спейси получил главную роль впервые после скандала с домогательствами

Американский актер Кевин Спейси, который возвращается в киноиндустрию после скандала с домогательствами, впервые спустя пять лет получил главную роль в фильме, сообщает Deadline.

Источник: AP 2022

Актер появится в британско-венгерско-монгольской исторической драме «1242 — Врата на Запад», повествующей о монгольском хане Батые: внук Чингисхана после череды завоеваний встречает в Венгрии духовного человека, знакомство с которым останавливает воина от вторжения в Европу.

Съемки картины начнутся в октябре в Венгрии и Монголии. В фильме также задействованы Кристофер Ламберт, Эрик Робертс и Теренс Стамп.

В 2017 году больше 20 человек, в том числе коллеги Спейси по сериалу «Карточный домик», обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Суд обязал актера выплатить создателям телешоу $31 млн в качестве компенсации за переработку финала проекта, из которого Спейси вычеркнули.

К съемкам в кино актер вернулся в прошлом году. Он получил роль в фильме Ванессы Редгрейв L'uomo che disegnò Dio («Человек, который привлек Бога»).

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