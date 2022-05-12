Кевин Спейси получил главную роль впервые после скандала с домогательствами

Актер появится в британско-венгерско-монгольской исторической драме «1242 — Врата на Запад», повествующей о монгольском хане Батые: внук Чингисхана после череды завоеваний встречает в Венгрии духовного человека, знакомство с которым останавливает воина от вторжения в Европу.
Съемки картины начнутся в октябре в Венгрии и Монголии. В фильме также задействованы Кристофер Ламберт, Эрик Робертс и Теренс Стамп.
В 2017 году больше 20 человек, в том числе коллеги Спейси по сериалу «Карточный домик», обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Суд обязал актера выплатить создателям телешоу $31 млн в качестве компенсации за переработку финала проекта, из которого Спейси вычеркнули.
К съемкам в кино актер вернулся в прошлом году. Он получил роль в фильме Ванессы Редгрейв L'uomo che disegnò Dio («Человек, который привлек Бога»).