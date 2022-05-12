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09:14 (мск), источник: ТАСС

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России продлили до 19 мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 19 мая текущего года, говорится в сообщении Росавиации.

Источник: Reuters

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — отмечается в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — добавили в Росавиации.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

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