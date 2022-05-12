11:23 (мск), источник: Daily Storm
Директор Лиги безопасного интернета Мизулина хочет привлечь к ответственности Артемия Лебедева
По ее словам, дизайнер сознательно искажает исторические факты о России.
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация будет добиваться привлечения к уголовной ответственности блогера и дизайнера Артемия Лебедева. По ее словам, он сознательно искажает исторические факты, что является реабилитацией нацизма.
«Сознательно искажает исторические факты. Цитата: “Вторая мировая война, о чем в нашей школе не торопятся рассказывать, началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу. Потом СССР напал на Финляндию. А потом уже Германия напала на СССР”. В смысле? Очень сложно понять, откуда берутся такого рода искажения истории. Это и есть самая настоящая реабилитация нацизма», — заявила Мизулина.
Директор Лиги безопасного интернета назвала Лебедева «кощунником, который ранее распространял отвратительные вещи про православие и святыни». Организация намерена привлечь блогера к ответственности.
«Лига безопасного интернета будет добиваться привлечения его к ответственности за публичное распространение ложный сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и реабилитацию нацизма», — подчеркнула Мизулина.
9 мая на своей странице в Twitter Лебедев написал, что Вторую мировую войну начали СССР и Германия, напав на Польшу. Однако позже этот пост со страницы дизайнера был удален.