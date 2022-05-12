14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Флориде пассажир без опыта полетов посадил самолет
У пилота произошел сердечный приступ.
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CNN сообщает об авиапроисшествии, произошедшем во Флориде. За 100 км до посадки командир воздушного судна «Cessna 208» потерял сознание. После того, как пилот перестал выходить на связь, авиадиспетчеры забили тревогу, но худшее было впереди. С ними связался один из пассажиров, Даррен Харрисон, и сообщил о ситуации.
Авиадиспетчер и сертифицированный летный инструктор Роберт Морган вызвался объяснить пассажиру, как совершить экстренную посадку. «Он был очень спокоен, — вспоминает Морган. — Он сказал: “Я не умею летать. Я не знаю, как остановить эту штуку, если выйду на взлетно-посадочную полосу”». Сам Морган никогда не летал на этой модели Cessna. Диспетчеру пришлось найти и изучить приборную панель самолета за минуты. Шаг за шагом Роберт вел Даррена к посадке.
Морган принял ключевое решение направить самолет в крупнейший аэропорт района, помогая пассажиру посадить самолет в 8 милях от Палм-Бич Интернэшнл, где располагается широкая посадочная полоса.
По мнению Моргана, посадка вышла на 10 баллов из 10. «Тогда мне казалось, что я сейчас заплачу, потому что адреналин в крови зашкаливал, — сказал Морган. — Я был очень рад, что никто не пострадал». Другие пилоты, следившие за ситуацией, были ошеломлены.
После приземления капитана судна увезли в больницу, а Морган лично встретил своего ученика, который крепко обнял и поблагодарил своего наставника.
Олеся Маевская