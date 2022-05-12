16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Получено первое изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути
Ученые нашли окончательное доказательство существования такого объекта в центральной части нашей галактики.
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Европейская южная обсерватория (ESO) и глобальная сеть радио- и миллиметровых обсерваторий под названием Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) получили первое в истории изображение Sagittarius A* (Стрелец A*) — тени сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Сама черная дыра находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Солнца.
Результаты исследований Млечного Пути были представлены на совместной конференции ученых Европейской Южной обсерватории (ESO) и коллаборации EHT. Онлайн-трансляцию, на которой ученые рассказывают о своей работе, можно посмотреть на сайте ESO.
Олеся Маевская