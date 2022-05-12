ЕС сообщил о прибытии более 6 млн беженцев с Украины

«Более 6 млн беженцев покинули Украину. Из них более 3 млн человек прибыли в Польшу и более 1 млн — в Молдавию. Если в первые 10 дней войны границы ЕС пересекали около 125 тыс. человек, то сейчас их число сократилось до 34 тыс. ежедневно», — указано в сообщении. В инфографике, приведенной на сайте, Молдавия указана в качестве транзитной страны, через которую беженцы попадают в Румынию, куда с Украины прибыли свыше 1,1 млн человек.
«В течение последних 10 дней ежедневно из стран — членов ЕС на Украину выезжало в среднем около 25 тыс. украинцев. В общей сложности с начала войны на Украину въехало около 1 млн украинцев», — информировало агентство.
По данным Frontex, на границе ЕС с Украиной на постоянной основе работают 362 сотрудника агентства. Всего Frontex насчитывает 527 сотрудников по всей восточной наземной границе ЕС. Они круглосуточно ведут мониторинг ситуации с миграционными потоками. «Используя современные технологии, включая спутники, агентство также помогает государствам-членам понимать и прогнозировать ситуацию на местах», — подчеркивается в сообщении.
Frontex отмечает, что также организует гуманитарные рейсы, чтобы помочь покинувшим Украину иностранцам безопасно добраться до своих родных стран. При поддержке агентства были осуществлены 19 гуманитарных рейсов. «Гуманитарные добровольные возвратные рейсы были осуществлены из Польши в Армению, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан в сотрудничестве с соответствующими посольствами», — информировало агентство.
По данным на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число жителей Украины, выехавших в другие страны, превысило 6,3 млн человек, около 1,5 млн вернулись обратно.
10 мая начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил журналистам, что число эвакуированных с Украины и из республик Донбасса за время специально операции превысило 1,2 млн человек.