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01:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В КНДР за сутки выявили более 18 тыс. случаев заражения COVID-19

Более 18 тыс. жителей Северной Кореи заболели коронавирусом за прошедшие сутки, 12 мая. Шесть из них умерли, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Всего в республике выявили свыше 350 тыс. случаев заражения вирусом.

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Источник: AP 2022

В публикации ЦТАК речь идет о «лихорадке неизвестного происхождения». По данным госагентства КНДР, болезнь начала «стремительно распространяться» с конца апреля. Вылечить удалось 162 200 человек. Еще 187 800 заболевших были помещены на карантин.

Правящая в республике Трудовая партия Кореи на вчерашнем заседании утвердила проект введения национального карантина, который называют «максимально чрезвычайной» мерой. Власти страны разработают правила карантина и будут строго контролировать его соблюдение.

В разгар пандемии COVID-19 лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уверял, что в стране не было случаев заражения COVID-19.

На этой неделе в КНДР выявили первый случай заболевания омикрон-штаммом вируса. Из-за этого Ким Чен Ын объявил о «максимально чрезвычайной ситуации».

Ранее республика не принимала медицинскую помощь из-за риска завоза коронавируса. Лишь в октябре 2021 года КНДР согласилась принять поставки лекарств от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения.

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