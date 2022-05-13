В КНДР за сутки выявили более 18 тыс. случаев заражения COVID-19

В публикации ЦТАК речь идет о «лихорадке неизвестного происхождения». По данным госагентства КНДР, болезнь начала «стремительно распространяться» с конца апреля. Вылечить удалось 162 200 человек. Еще 187 800 заболевших были помещены на карантин.
Правящая в республике Трудовая партия Кореи на вчерашнем заседании утвердила проект введения национального карантина, который называют «максимально чрезвычайной» мерой. Власти страны разработают правила карантина и будут строго контролировать его соблюдение.
В разгар пандемии COVID-19 лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уверял, что в стране не было случаев заражения COVID-19.
На этой неделе в КНДР выявили первый случай заболевания омикрон-штаммом вируса. Из-за этого Ким Чен Ын объявил о «максимально чрезвычайной ситуации».
Ранее республика не принимала медицинскую помощь из-за риска завоза коронавируса. Лишь в октябре 2021 года КНДР согласилась принять поставки лекарств от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения.