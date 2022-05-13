10:36 (мск), источник: Аргументы и факты
Как на 500-рублёвке появился аргентинский парусник?
Говорят, что на «архангельской» 500-рублёвке изображён иностранный корабль. Неужели правда?
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
— Да, на купюре нарисован учебный парусник ВМС Аргентины — фрегат «Либертад», — подтверждает специалист по парусному флоту Сергей Балакин. — Он известен, например, благодаря носовой фигуре — даме с выразительным бюстом, покрашенной в золотой цвет. Так вот, эту даму художник изображать на купюре не стал. Видимо, чтобы уйти от полного сходства с оригиналом. Как мне рассказывали, дело было так: на фоне здания Архангельского морского-речного вокзала сперва было нарисовано другое судно, но заказчику оно не понравилось — хотелось «чего-то парусного». Сдача пятисотрублёвки в производство подпирала, и художник нашёл фото первого попавшегося парусника в подходящем ракурсе. Им оказался «Либертад» — судно, побывавшее в 60 странах, участник многих регат. До нас же, похоже, оно добралось только в таком, нарисованном виде.