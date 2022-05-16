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09:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Брендовые кеды и другая спортивная обувь на AliExpress резко подешевели

Холода отступили так же незаметно, как и пришли, а значит самое время порадовать себя и близких отличными товарами! Мы нашли для вас самые заманчивые предложения комфортной обуви на Алиэкспресс: от классических моделей спортивных и походных кроссовок до самых экстравагантных вариантов. Обратите внимание на отличные скидки и быструю доставку.

Кеды Vans с ярким принтом

Кеды станут отличным дополнением каждого гардероба. Эта модель изготовлена из прочного текстиля. Резиновая подошва обеспечивает отличную амортизацию и гарантирует надежное сцепление с поверхностью. Модель в яркой расцветке создаст ваш неповторимый образ. Легендарные кеды с фирменной нашивкой спереди и принтом внутри на стельке. Заказывайте по России с ускоренной доставкой.

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  • Замечательные кеды. Размер отлично подошёл. На русский (полноразмерный) взяла 38,5 и правильно сделала. Кеды без проблем прошли «честный знак» - отождествились как оригинал со всеми параметрами и разрешительной документацией. Кеды - огонь!
Кеды Vans с ярким принтом
Наобычные демисезонные кроссовки

Стильные кроссовки на весну и осень сделаны из дышащего материала. Качественно прошитая обувь подойдет для занятий спортом и отдыха. Износостойкая подошва из резины, интересный дизайн. Приобретая такие кроссовки, будьте уверены в том, что еще не раз на них обратят внимание. Производитель рекомендует подбирать свой размер. Обувь не маломерит. Размер действующей скидки уточняйте на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Крассовки крутые. Яркие, выглядят стильно, дошли до Москвы быстро, даже не ожидала. Подошва не дубовая, эластичная.
Наобычные демисезонные кроссовки
Удобные мужские кроссовки

Эти мужские «дышащие» кроссовки  — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Удобные мужские кроссовки
Очень удобные мужские кроссовки

Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. На данный товар действует ускоренная доставка.

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В отзывах пишут:
  • Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.
Очень удобные мужские кроссовки
Спортивные сандалии из натуральной кожи

Кожаные спортивные сандалии с надежной фиксацией и противоскользящей подошвой - это отличный выбор, для тех, кто ценит качество и комфорт. Сандалии доступны в разных размерах и цветах. А дополнительным приятным бонусом будет хорошая скидка и быстрая доставка Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Сандали супер. Беру не первый раз. На свой 43 взял 43. Сели отлично. До этого взял 44 и были на 1см больше в пятке. Носятся отлично, два лета носил и все еще целые. Сейчас взял на всякий случай. Продавец отличный, отправил быстро.
Спортивные сандалии из натуральной кожи
Кроссовки - хит продаж

Дышащие кроссовки для бега, спортзала и прогулок выглядят лаконично и стильно, отлично сочетаются с любой одеждой, легкие и комфортные. Это настоящий хит продаж на “АлиЭкспрессе”, у которого больше 20 тысяч заказов. Товар доставят из России всего за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Недавно я купил такие кроссовки на размер больше, в комментариях посоветовали. Однако пришлось купить свой размер - и не прогадал. Все отлично подошло! На ноге сидят хорошо, и ощущение как в тапочках. Сухо и тепло. Друзья, непременно покупайте! 
Кроссовки - хит продаж
Легкие кроссовки

Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!

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В отзывах пишут:
  • Милые легкие кросовочки. Есть запах химии но не критично за свою цену отличные. На 38 взяла 40 и не пожалела, удобно ноге комфортно свободно, можно было и 39 . Но точно не 38 в 38, 38 был бы малой.
Легкие кроссовки
Умные кроссовки

Последний писк моды и настоящая революция в обувной промышленности - умные кроссовки с микрочипом, который крепится либо к самим кроссовкам, либо в специальную стельку к любой обуви и подсчитывает шаги. Служит полноценной заменой фитнес-браслетам. Лучшие умные кроссовки на АлиЭкспресс сейчас можно купить с хорошей скидкой.

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  • Обувь удобная и красивая. Использую для игры в волейбол и тренировки в фитнесе. При беге хорошо обдувается передняя верхняя часть. Снизу стопе немного жарковато, но терпимо. Важно, что подошва цепкая и не скользит, и достаточно амортизирует. Тряпочная часть устойчива к воде (видимо, есть специальная подкладка). Чувствуется качество, думаю, долго послужат.
Умные кроссовки
Надежные мужские кроссовки

Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с отличительным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

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  • Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить
Надежные мужские кроссовки
Утепленные кроссовки для женщин

Модные теплые кроссовки позволят вам классно выглядеть в любую погоду. В обуви на платформе можно не бояться луж и грязи, а для морозов выбирайте модель с мехом. Есть возможность покупки с доставкой из России, чтобы получить свои кроссовки в течение буквально нескольких дней!

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  • Кроссовки очень крутые! Красивые, качественные, швы аккуратные. Реально немного согревают ноги. Опушка мягкая. Ощущения комфортные. Ещё и подарок положили — заколку, за это отдельное спасибо.
Утепленные кроссовки для женщин
Профессиональные носки для фитнеса

Среди разнообразных товаров для туризма и отдыха на алиэкспресс найдете и универсальные спортивные носки. Профессиональная «амуниция» подойдет для баскетбола, футбола, бега и пешего туризма. Пригодятся в езде на велосипеде. Фитнес-носки из 100% хлопка, подходят как для мужчин, так и для женщин.

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В отзывах пишут:
  • Отличное качество по такой цене. Удобные и красиво облегающие. Продавца рекомендую. 
Профессиональные носки для фитнеса
Детские ботинки на весну и осень

Демисезонная обувь должна защищать при любых погодных условиях, и для этого созданы детские кроссовки Lassie. Верх изготовлен из синтетических и текстильных материалов. Резиновая подошва обеспечивает превосходное сцепление с поверхностью. Тканевая подкладка и съемные стельки. Удобная застежка-липучка в сочетании с эластичными шнурками поможет отрегулировать желаемую ширину. Доставка по России. Заказывайте по сниженной цене!

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В отзывах пишут:
  • Ботинки супер! Оригинал, брали до этого в магазине фирменном: один в один. Пришли хорошо упакованные, доставка - 7 дней. Размер соответствует сетке.
Детские ботинки на весну и осень
Ортопедические стельки

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью!

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В отзывах пишут:
  • Как и в прошлый раз, покупка прошла без лишних вопросов. Товар не отслеживается, но почта извещает о прибытии. Размер не маломерит, соответствует русской шкале  размеров. Все нормально
Ортопедические стельки
Модные кроссовки на плоской подошве

Модные кеды на плоской подошве из полиуретана никогда не потеряют своей актуальности как дополнение к casual-образу за счет удобства, универсальности и стиля. Комфортная шнуровка и крепкая классическая спортивная кедная подошва позволят незаметно пересекать большие расстояния и получать от прогулки максимальное удовольствие. Цена вас порадует!

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки легкие летние. Но маломерки. Пришли быстро
Модные кроссовки на плоской подошве
Пляжные и уличные сандалии

Износостойкие сабо прослужат вам не один пляжный или походный сезон. Быстро сохнут, не скользят, да еще и суперлегкие! Модель универсальна — защищает от воды и грязи. Удобная и широкая форма обеспечивает комфорт стопы на длительное время. На этот товар для туризма и отдыха на алиэкспресс действует функция специальной ускоренной доставки.

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  • Смотрятся классно. Ношу 42 размер, заказал 44. Все подошло.
Пляжные и уличные сандалии
Кроссовки для походов

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

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В отзывах пишут:
  • Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
Кроссовки для походов
Водонепроницаемые беговые кроссовки

Высокие и плотные кроссовки подойдут для бега в любую погоду. Обувь с амортизацией и защитой от воды. Можете не переживать за состояние и здоровье ваших стоп и ног, благодаря специальной технологии изготовления кроссовок в них можно спокойно бегать по бетонному полу. Заказывая лучшие кеды на алиэкспресс, смеряйтесь с размерной сеткой от производителя.

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В отзывах пишут:
  • Ставлю пять звезд за качество и объективность, все соответствует, оплатил и заказал в ночь с 27 на 28 ноября, неделю ничего не отправляли, так как ждали поставку на склад. Если бы не этот маленький косячок, я бы 10 баллов поставил. Рекомендую однозначно, потому что за такие деньги такое качество и дизайн не найти в Москве, если только где один-два размера, да и то сам бренд будет менее известен. Короче огонь кроссы!
Водонепроницаемые беговые кроссовки
Мягкие кроссовки для бега

Кроссовки для бега имеют низкую высоту голенища, сделаны из дышащего материала. Стильные кроссовки с функцией контроля движения подойдут для спорта на бетонном полу, также в них вы с легкостью пробежите и 40-километровый марафон. Кроссовки унисекс с защитой от воды представлены в девяти разных моделях. Покупатели рекомендуют брать на размер меньше необходимого. Заказывайте за полцены с функцией ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Отличные кроссовки, очень нравятся, но большие. Моя нога 26,5 см, ориентировался по размерной таблице, здесь показано было, что нужно заказывать 42. Но они оказались больше на целый 1 см. В остальном очень удобные и красивые. На улице при солнечном свете прямо-таки светятся благодаря своему белому цвету. Дошли очень быстро. С продавцом не списывались, повезло, что есть тот, кому эти кроссовки подошли. Планирую купить еще одни.
Мягкие кроссовки для бега
Водоотталкивающая футболка Xiaomi

Невероятно крутая футболка от Xiaomi. Благодаря нанотехнологиям материал футболки водоотталкивающий: его трудно намочить, а если так случилось, то высохнет одежда за считанные минуты. При этом материал остается очень легким и дышащим. С такой футболкой можно не боятся запачкаться или намокнуть. Она идеально подходит для занятий спортом, отдыха и просто ежедневной носки в жаркий летний сезон. Кстати, купить “умную” футболку можно с быстрой доставкой.   

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В отзывах пишут:
  • Качественный материал. Пропускает воздух и воду через себя, при этом воду не впитывает и как следствие не намокает. То есть тело будет мокрое, а майка сухая :)
Водоотталкивающая футболка Xiaomi
Летние женские сандалии

Женские кеды на алиэкспресс станут отличной альтернативой недышащим кроссовкам и кедам в летнюю погоду. Обувь из эластичной ткани отлично сядет по форме вашей ноги. Отличный вариант летних сандалий с открытым носком. Они станут вашими любимцами в жаркую погоду. Они легкие, очень комфортные и обращают на себя внимание.

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В отзывах пишут:
  • Отличная обувь на лето. Легкие и удобные. Ткань не тянется, так что если высокий подъем, то будет трудновато надевать. На ноге сидят великолепно. Ношу ее как летнюю обувь, на 35 (российский размер) и заказала 5-й размер. Подошли идеально. Несмотря на то, что у меня еще шишки, они даже не выделяются. Продавцу — хороших продаж и процветания.
Летние женские сандалии
Шлепанцы на толстой платформе

Тапочки на толстой платформе отлично сядут на вашей ноге. Женские тапочки подойдут как для ванной, так и при повседневной ходьбе. Нескользящие шлепанцы станут незаменимы и в походах в бассейн. С ними вы можете быть уверены в сохранности ног на скользящем полу. Внимательно проверяйте таблицу размеров на сайте перед тем, как выбрать подходящую пару. Действует функция ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Сами тапочки замечательные, очень удобные, мягкие, и вправду пружинят при ходьбе. Я начиталась отзывов о том, что они маломерят, на 39 вместо 38-39 взяла 40-41, теперь они мне большие. Придется еще заказывать
Шлепанцы на толстой платформе
Льняные мокасины на плоской подошве

Удобные повседневные мужские мокасины считаются универсальной и демократичной обувью. Идеальный вариант на каждый день — укороченные брюки или подвернутые джинсы, которые слегка открывают щиколотку. В жаркую погоду можно надеть легкие износостойкие мокасины с брюками или джинсовыми шортами выше колена. На «верх» можно надеть футболку, рубашку с коротким рукавом или рубашку-поло. Производитель просит внимательно сравнивать размер с длиной стопы перед оформлением заказа. Заказывайте на сайте за полцены с функцией ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Заказ ждал меньше месяца. Пришли в целлофановом пакете, помялись, но это на качество не влияет, выпрямятся. Главное, подошел размер: ношу 42, заказал 44 по размерной сетке. Сидят на ноге отлично. Легкие, удобные. На лето то, что надо. Все сделано хорошо, качественно, никакого запаха. Продавца рекомендуем. Спасибо за оперативность и качество товара!
Льняные мокасины на плоской подошве
Летние женские сандалии

Пляжные сандалии на плоской подошве станут другом в любом вашем путешествии или на отдыхе. С этими тапочками на плоской подошве можно подобрать много разных образов: надевайте с джинсами или милым платьем, попробуйте с короткими шортами или юбкой в пол. Экспериментируйте с гардеробом, и вам понравится! 97% пользователей оценивают бренд этой обуви как надежный, поэтому смело заказывайте с функцией ускоренной доставки!

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  • Замечательные шлепки. Мягкие, легкие, нарядные. Доставка вовремя. Продавец отправил посылку сразу на следующий день. Упакована отлично. В шоурумах продают от 1500 рублей.
Летние женские сандалии
Удобные босоножки на платформе

Босоножки Aphixta на высокой платформе отлично сидят на ноге, в них вы будете чувствовать себя на все сто! Дополнят ваш образ и будут приковывать очарованные взоры подруг. Доступны в разных расцветках. Перед покупкой изучите информацию о размерах от производителя на сайте. На товар действует привлекательная скидка. Бренд Aphixta покупатели оценивают как надежный, и вы можете доверить отзывам на странице товара!

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В отзывах пишут:
  • Очень удобные и мягкие, очень довольна. На свой 37 брала 38, размерная сетка соответствует.
Удобные босоножки на платформе
Суперудобные магнитные шнурки

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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В отзывах пишут:
  • Спасибо продавцу за быструю доставку в Краснодар и хороший товар. Упаковка была хорошая, ничего не повредилось, в каждом комплекте со шнурками идет маленькая отверточка, застежки хорошо магнитятся, все соответствует описанию, шнурки хорошо растягиваются. Это разноцветные резинки хорошего качества, в каждом комплекте 2 длинных шнурка, на детскую обувь достаточно одного шнурка, разрезанного пополам.
Суперудобные магнитные шнурки
Суперудобные женские кроссовки

Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а также беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.
Суперудобные женские кроссовки
Модные кеды нового поколения

Клетчатые яркие кроссовки отлично впишутся в повседневную жизнь. Кеды представлены в 14 разных цветах. Мужские кеды на алиэкспресс позаботились о вашем комфорте и создали воздухопроницаемую технологию для удобных пеших прогулок или бега. Прочная подошва обеспечит вам долгое обслуживание обуви. С кроссовками, выполненными по уникальному дизайну, вы будете выглядеть модно и стильно. Размерная сетка полностью соответствует вашему размеру. Заказывайте с функцией ускоренной доставки за полцены!

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки просто восторг, не ожидала, что окажутся такими классными. Мягкие, удобные. Есть небольшой запах, но думаю, он выветрится. Пришли очень быстро, продавца рекамендую.
Модные кеды нового поколения
Ластик для обуви

Необычный ластик для ухода за обувью из ткани, матовой кожи и замши стал настоящим бестселлером на Алиэкспресс. Он быстро и качественно удаляет въевшуюся в пористую поверхность обуви пыль и грязь. Удобно, что для чистки не требуется вода - при обработке  обувь должна быть сухая, а потому придать приличный вид своей обуви можно в любом месте и в любое время. 

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В отзывах пишут:
  • Отличный ластик, тяжелый. Чистит хорошо. Въевшиеся пятна с ткани обувной полностью не убрал, но белую подошву почистил хорошо.
Ластик для обуви
Крутые кроссовки

Новые кроссовки  — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом первом вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки смотрятся круто! За счёт подошвы они тяжеловаты, но при ходьбе не заметно. Пружинящая подошва какого-либо дискомфорта при ходьбе не доставляет. На свой 43 размер заказывал 44 (10; 27,5 см) подошли как раз в притирку.
Крутые кроссовки
Ортопедические кожаные стельки

Удобные и мягкие ортопедические стельки отлично подойдут для тех, кто страдает плоскостопием, много времени проводит на ногах или просто хочет сделать свою обувь удобнее. Специальная модель помогает контролировать, стабилизировать и сбалансировать стопу. А верхнее покрытие отлично впитывает пот и блокирует запахи. В марте эти стельки можно купить на 50% дешевле и с быстрой доставкой из России.

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В отзывах пишут:
  • Все супер. Стельки тонкие, но узкие, длину легко укоротить. В носке не пробовала. Бонусом наклейки на туфли.
Ортопедические кожаные стельки
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