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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Слониха из зоопарка Гватемалы спасла тонущую антилопу

Спасительницу наградили лакомствами.

В конце апреля в зоопарке Zoológico La Aurora антилопа случайно упала в искусственный водоем. Выбраться самостоятельно животному не удалось. Первой, кто пришел несчастной на помощь, оказалась 61-летняя слониха по кличке Тромпита (с испанского — «труба»).

Она привлекла внимание людей, издав громкий рев. На звук обратили внимание посетители и сотрудники зоопарка, среди которых был Ромео Лопез. Мужчина не сразу понял намеки Тромпиты, но в итоге «команда» спасателей нашла общий язык и вызволила антилопу.

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11 мая Ромео и Тромпита были награждены. Слонихе достался съедобный подарок — набор из арахиса, арбуза и моркови, которые она обожает. А мужчине вручили диплом с благодарностями от сотрудников и руководства зоопарка.

Олеся Маевская

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