Новая вакцина от туберкулеза появится в России

«Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулеза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами», — сказал Гинцбург в разговоре с ТАСС.
Он пояснил, что существующая вакцина от туберкулеза БЦЖ защищает детей от тяжелых случаев заболевания, но не препятствовала заражению. Новая разработка сможет защищать от заражения диссеминированным туберкулезом как детей, так и взрослых.
Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение исследования новой вакцины от туберкулеза летом 2021 года. Речь идет о субъединичной рекомбинантной вакцине «ГамТБвак». Необходимые документы специалистам предоставил Минздрав.
Ранее пульмонолог Андрей Макаревич предупредил, что появление одышки может говорить о туберкулезе, бронхиальной астме и ряде других заболеваний.