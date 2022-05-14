Семь интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ РоссииИли как связаны императрица Екатерина II, Севастополь и моряки-черноморцы
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
02:17 (мск), источник: Телеканал 360°

Новая вакцина от туберкулеза появится в России

Новая вакцина от туберкулеза может в скором времени появиться в России. Ее разрабатывают специалисты Центра имени Гамалеи. Сейчас они проводят третью фазу клинических исследований, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулеза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами», — сказал Гинцбург в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что существующая вакцина от туберкулеза БЦЖ защищает детей от тяжелых случаев заболевания, но не препятствовала заражению. Новая разработка сможет защищать от заражения диссеминированным туберкулезом как детей, так и взрослых.

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение исследования новой вакцины от туберкулеза летом 2021 года. Речь идет о субъединичной рекомбинантной вакцине «ГамТБвак». Необходимые документы специалистам предоставил Минздрав.

Ранее пульмонолог Андрей Макаревич предупредил, что появление одышки может говорить о туберкулезе, бронхиальной астме и ряде других заболеваний.

 Россия направит узкопрофильных врачей в Херсон
Умер бывший советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь