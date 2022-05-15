00:58 (мск), источник: © РИА Новости
Бритни Спирс потеряла ребенка
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс сообщила, что потеряла ребенка на ранней стадии беременности.
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«Мы потеряли нашего чудесного малыша», — написала она в социальной сети.
Спирс добавила, что вместе с женихом Сэмом Асгари будет продолжать «стараться расширить нашу прекрасную семью».
О беременности Спирс объявила в начале апреля.
У певицы уже есть два сына от брака с американским танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с октября 2004 по июль 2007 года.