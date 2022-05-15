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00:58 (мск), источник: © РИА Новости

Бритни Спирс потеряла ребенка

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс сообщила, что потеряла ребенка на ранней стадии беременности.

Источник: AFP 2022

«Мы потеряли нашего чудесного малыша», — написала она в социальной сети.

Спирс добавила, что вместе с женихом Сэмом Асгари будет продолжать «стараться расширить нашу прекрасную семью».

О беременности Спирс объявила в начале апреля.

У певицы уже есть два сына от брака с американским танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с октября 2004 по июль 2007 года.

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