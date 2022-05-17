10:12 (мск), источник: Аргументы и факты
Не забыть спросить. Что нужно знать при покупке саженцев плодовых деревьев
Дачники часто упускают из виду два ключевых вопроса. Между тем, от ответов на них успех зависит едва ли не на сто процентов.
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Нельзя сказать, что продавцы саженцев испытывают дефицит в задаваемых покупателями вопросах. Как правило, основной пул сводится к соответствию заявленному сорту, особенностям посадки, сроках первого урожая и тонкостям ухода.
Все это верно, правильно и полезно, однако дачники часто упускают из виду два ключевых вопроса. Между тем, от ответов на них успех зависит едва ли не на сто процентов. Так о чём же надо спросить обязательно?
Есть такое понятие — «часы охлаждения». Это количество часов, которое фруктовое дерево должно выдерживать при низких температурах, чтобы вызвать хорошее плодоношение. В физическом смысле часы охлаждения — время покоя деревьев. Зимой деревья уходят в спячку, чтобы уберечься от гибели при продолжительных морозах. После определенного количества холодных часов, когда наступит первый теплый день, растение, ощутив тепло, даст цвет. Учитывая беспрецедентные максимумы и минимумы температур в зимние месяцы, которые происходят в связи с изменением климата, подобные «ложные срабатывания» на весну у растений с низкой потребностью в холодных часах становятся все более распространенными.
Простая математика. Если продаваемый саженец из местности, где количество часов охлаждения равно, допустим, 400, а в вашей местности этот показатель составляет 1600, то ничего путного из такой покупки не выйдет. Такая яблоня, груша, слива, вишня и прочее будут зацветать рано — сообразно часам — и вероятность того, что присущие вашей местности возвратные заморозки прикончат ее, равна практически ста процентам.
Противоположная проблема. Показатель вашей местности 1600 часов, а продаваемый саженец рассчитан на 2500. Это на практике означает только одно: в оптимальное для вашего участка время дерево не зацветет, а то и вообще не проснется. Далее наступает тепловое истощение, репродуктивное расстройство, и все. Деньги потрачены впустую.
Кроме количества часов охлаждения надо дотошно выяснить, самоплодно дерево или нет. Многие уверены: об этом при покупке той же яблони спрашивать необязательно, яблоня же не облепиха, которая четко делится на мужские и женские деревья. Ошибочное мнение. Многие культивируемые в России сорта яблонь самоходны, но и требующих опылителей тоже хватает. Поэтому выясняйте это сразу. Чтобы потом не удивляться отсутствию урожая.