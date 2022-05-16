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16 мая, источник: Коммерсантъ

Мишустин лишил режиссера Туминаса правительственной премии

Литовского режиссера Римаса Туминаса лишили статуса получателя премии правительства России в области культуры. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Причина такого решения в постановлении не уточняется.

Источник: РИА "Новости"

Премия была присуждена Римасу Туминасу за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности, за постановку «Царь Эдип». 6 мая Римас Туминас покинул должность худрука Театра имени Вахтангова.

1 марта режиссер покинул Россию и «в связи с необходимостью лечения» находился в отпуске за свой счет в Литве. Одновременно с работой в России режиссер также занимал должность главного режиссера Малого театра Вильнюса. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил режиссеру сделать выбор: перестать работать в России или быть уволенным в Литве. Римас Туминас заявил, что не будет принимать никаких решений самостоятельно.

4 мая российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что разыграли литовского режиссера. По словам пранкеров, один из них позвонил режиссеру и, представившись министром культуры Украины, предложил поставить спектакль о Степане Бандере, режиссер согласился. Как позже объяснил Римас Туминас «Московскому комсомольцу», его разговор с пранкерами смонтировали. «Агентура работает», — сказал режиссер.

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