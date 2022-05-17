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07:20 (мск), источник: Газета.Ру

Иммунолог объяснил, почему COVID-19 не станет сезонным ОРВИ

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ из-за своей высокой патогенности (способность вызывать заболевания). Об этом сообщает URA.RU.

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Источник: Reuters

«Почему-то решили, что коронавирус станет сезонным как ОРВИ, но никакие расчеты этого не подтверждают, научных исследований по этому вопросу нет. Логика западных стран, где высокий уровень вакцинации, простая — они почти на 100% защитили группы риска, провакцинировали порядка 80% населения, то есть снизили патогенность. Но она не равна сезонному гриппу, она значительно выше. А в России вообще совершенно иная ситуация. У нас в значительной степени не провакцинированы группы риска, а значит, патогенность станет еще выше», — рассказал Крючков.

Он добавил, что даже при избыточной смертности на уровне плюс 10% каждый месяц, летальность при COVID-19 остается очень высокой.

Ранее врач-психотерапевт клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина рассказала, что коронавирус может провоцировать развитие хронической усталости.

Самер Мустафа

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