13:35 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что Россия не останется без интернета
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что страна не останется без интернета.
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«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент [РФ Владимир Путин], они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», — сказал глава дипведомства, выступая во вторник на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование и обеспечат нам передовые позиции во всех этих процессах.
Лавров также отметил, что Россия уже долгие годы в Международном союзе электросвязи вместе с целой группой стран выступает за то, чтобы в ее рамках начать «серьезный и честный, с фактами на столе разговор о демократизации управления интернетом». «Всеми правдами и неправдами большинство западных стран во главе с США блокируют такого рода дискуссии», — добавил он, назвав это процессом деглобализации.
«Сейчас, когда Запад вместо многополярных подходов переходит к установлению своего доминирования во всех сферах, конечно, и мы, и Китай, и другие уважающие себя страны, которые не хотят быть послушными мальчиками на побегушках у Запада, занимаемся тем, что делаем все для того, чтобы ключевые отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность государств, безопасность, благополучие граждан не зависели от тех, кто доказал свою полную недоговороспособность», — указал министр.