Как стать предпринимателем? Реальные истории

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» предприниматели могут воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки, получить консультации и пройти обучение в центрах «Мой бизнес» или на цифровой платформе поддержки предпринимательства.
Как правило, большую часть заявок на гранты от государства отправляют социальные предприниматели, которые работают в сфере образования детей и взрослых. Поддержку в виде гранта на социальное предпринимательство получила и Елена Зеленская. Семь лет назад она открыла в Благовещенске бассейн раннего плавания «Азида».
«В 2012 году у меня родился третий ребенок, и так получилось, что ему был необходим бассейн. В то время в России бассейны раннего плавания только начали развиваться. Мы пошли в один из таких в Благовещенске. Через какое-то время я поняла, что это не совсем то, что я хочу для своего ребенка, и начала искать пути открытия собственного бассейна», — так о начале своей предпринимательской карьеры рассказывает Елена.
Елена помнит период становления себя как предпринимателя: по ее словам, начало было смешным. У владельца бассейна раннего плавания, куда она отдавала своего ребенка, Елена спросила разрешения открыть такой же бассейн.
Теперь я понимаю, почему она на меня так посмотрела, но тем не менее разрешила. Наверно, надеясь, что у меня ничего не получится.
В прошлом году предпринимательница получила для своего бизнеса статус «социальный» и полумиллионный грант на развитие своего дела. Теперь «Азида» помогает родителям растить здоровых детей. Как рассказывает предпринимательница, занятия в бассейне развивают двигательные навыки ребенка и укрепляют мышцы его растущего организма, а радость от плавания только ускоряет этот процесс.
Надо сказать, что, как и у любого предпринимателя, у меня иногда опускаются руки. Но я всегда стараюсь собираться с мыслями и силами и иду дальше. Потому что есть понимание, что-то, что мы делаем — это очень нужное и важное дело.
Грант на развитие социального предпринимательства Елена потратит на расширение бассейна и его ремонт. Она мечтает создать небольшой коррекционный центр развития потенциала ребенка: «Я хочу, чтобы был комплекс, который подразумевает под собой и зал ЛФК, и бассейн, и наличие узких специалистов».
Центр «Мой бизнес» в Тюмени проводит факультативные занятия по предпринимательству для студентов. Например, основательница природно-реабилитационного комплекса «ГНЕЗДО» Алена Мельникова приглашает учащихся на экскурсии по территории комплекса.
«Считаю себя в первую очередь творческим человеком, поэтому было неинтересно брать готовые решения, хотелось создать архитектуру и пространство самой, чтобы они были уникальными и опирались на нашу философию места, а также несли миссию сотворчества и созидания, близость к природе и ценность тесных коммуникаций друг с другом», — рассказывает Алена Мельникова о своем бизнесе.
Руководитель Центра предпринимательства Тюмени Дмитрий Утьев развивает проект «Мой бизнес», где школьники и студенты перенимают его опыт на совместных выездах, мероприятиях и деловых играх.
Мы хотим показать детям, что можно развиваться, можно состояться как личность, как предприниматель и на своей малой родине, потому что есть примеры таких людей, которые очень крепко стоят на ногах и многого добиваются в жизни. Главная наша цель — чтобы дети оставались в своих родных городах и развивались там, тем самым развивая населенные пункты.
Роман Торшин из Благовещенска открыл свое дело еще во время учебы в университете. Два года назад, будучи 18-летним студентом энергетического факультета Амурского государственного университета, Роман начал заниматься изготовлением авторской мебели, металлоконструкций и деревянных изделий. Кроме этого, он предлагал услуги по строительству зданий и сооружений из дерева и металла.
«Такую сферу деятельности выбрал не случайно. Однажды увидев красивую деревянную мебель в загородном доме у знакомого, решил попробовать делать такие изделия самостоятельно. Результат порадовал, поэтому было решено делать деревянную мебель на заказ», — признается Роман Торшин.
Как открыть и запустить свое дело Роман узнал на консультациях от специалистов регионального центра «Мой бизнес», который поддерживает предпринимателей по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
Совмещать учебу и бизнес было несложно. Главное — желание. За все время существования наше дело выросло: стало больше клиентов, появились крупные заказы от городских предприятий.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и рассчитан до 2030 года. Его цель — поддержка предпринимателей на всех этапах развития бизнеса: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.