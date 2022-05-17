Ученые обнаружили гробницу сановника, хранившего тайны фараоновПо словам первооткрывателей, высокое социальное положение позволило ему нанять искусных мастеров для постройки гробницы
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Голодная чайка из Англии наворовала еды на 300 фунтов

Предпочтение воришка отдает нездоровой пище.

В английском городке Пейнтон чайка украла из супермаркета Tesco 17 килограммов продуктов. Ущерб, нанесенный птицей, составил примерно 300 фунтов стерлингов (примерно 24 тысячи рублей), пишет The Daily Mail. Любимыми продуктами птицы стали картофельные снеки, сырные крекеры и сырные чипсы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы сообщают, что воровка следила за автоматическими дверями, а после входила вместе с посетителями. Обратно она вылетала уже с «добычей».

«Это обычное явление. Мы думаем, что это одна и та же чайка», — заявила продавщица магазина. Администрация не уточняет, почему они до сих пор не поймали воришку, и кто оплачивает украденные чайкой продукты.

Местные жители прозвали птицу в честь голливудского актера Стивена Сигала (Steven Seagal), имя которого созвучно со словосочетанием «чайка Стивен» (Steven Seagull).

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь