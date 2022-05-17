14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Голодная чайка из Англии наворовала еды на 300 фунтов
Предпочтение воришка отдает нездоровой пище.
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В английском городке Пейнтон чайка украла из супермаркета Tesco 17 килограммов продуктов. Ущерб, нанесенный птицей, составил примерно 300 фунтов стерлингов (примерно 24 тысячи рублей), пишет The Daily Mail. Любимыми продуктами птицы стали картофельные снеки, сырные крекеры и сырные чипсы.
Очевидцы сообщают, что воровка следила за автоматическими дверями, а после входила вместе с посетителями. Обратно она вылетала уже с «добычей».
«Это обычное явление. Мы думаем, что это одна и та же чайка», — заявила продавщица магазина. Администрация не уточняет, почему они до сих пор не поймали воришку, и кто оплачивает украденные чайкой продукты.
Местные жители прозвали птицу в честь голливудского актера Стивена Сигала (Steven Seagal), имя которого созвучно со словосочетанием «чайка Стивен» (Steven Seagull).
Олеся Маевская