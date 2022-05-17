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17:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Воры вернули 14 похищенных из храма древних идолов из-за ночных кошмаров

Воры подбросили монаху 14 древних идолов, похищенных из храма в индийском городе Читракута, штат Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает Report Wire.

Источник: pradippal/СС0

Монах Махант Рамбалак обнаружил сумку с идолами недалеко от своего дома спустя неделю после их пропажи. К идолам прилагалась записка, в которой преступники пожаловались, что после кражи их начали мучить ночные кошмары, поэтому они испугались и решили вернуть добычу.

По словам офицера полиции Раджива Кумара Сингха, двух идолов, которые пропали из храма, так и не нашли. Он оценил стоимость возвращенных ценностей в десятки миллионов рупий (десятки миллионов рублей).

Рамбалак рассказал, что похищенным идолам около 300 лет. Девять из них выполнены из ритуального сплава аштадхату, состоящего из золота, серебра, меди, свинца, цинка, олова, железа и сурьмы или ртути. Еще три изготовлены из меди и четыре — из сплава меди и цинка. Все идолы были украшены серебром.

Монах подал заявление в полицию. Четверых подозреваемых в совершении преступления уже установили.

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